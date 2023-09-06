حققت المملكة الاكتفاء الذاتي من منتجات غذائية مهمة وهي اللبن الطازج والبيض والأسماك، حسب ما نشرته الهيئة العامة للإحصاء عن عام 2022.

وجاء اللبن الطازج في المرتبة الأولى كأعلى نسبة اكتفاء من المنتجات الحيوانية حيث بلغ حوالي 118%، وجاء البيض في المرتبة الثانية بنسبة 117%، وبعدهما الأسماك بنسبة 48%.

فيما جاء الاكتفاء من المنتجات النباتية على النحو التالي: احتلت التمور المرتبة الأولي بنسبة 124% وبإنتاج محلي بلغ 1.61مليون طن لعام 2022،وجاءت الطماطم بنسبة 67%، وبعدها البصل بنسبة 44%.

وأفادت الإحصاءات أن إجمالي مساحة الزراعة العضوية ما يقارب 19.1 هكتار لعام 2022، تشغلها زراعة الفاكهة عدا التمور بنسبة 60.3 % من المساحة الكلية، ونخيل التمر بنسبة 20.8%.