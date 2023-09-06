كشفت الفنانة اللبنانية المقيمة في الكويت ليلى عبدالله، عن تعرضها للتحرش في صغرها من قبل ثلاث أشخاص مختلفين كانوا مقربين من والديها ولكنهم استغلوا حقيقة أنهم من فئة الصم والبكم.

وقالت عبدالله خلال حديثها :” تعرضت للتحرش من ٣ أشخاص بسبب استغلالهم أن والدي من فئة الصم والبكم ولن يفهوا حديثها “، مُشيرًا إلى أنها لم تفصح عن هذا الشعور المؤلم لأحد حتى الآن.

وأضافت :” أن أهلها كانوا على ثقة تامة في هؤلاء فكانت تعلم أنهم سينكسرون فور معرفتهم وأنها تعرضت لمثل هذا الأذى.”