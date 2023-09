انتهي النزال بين فون فانغر وبرون بريكر نهاية مأساوية، بعد أن نقل الأول إلى المستشفي، بعد نزال عنيف جدا بينهما ضمن عرض WWE NXT.

وكان ذلك ضمن أحداث مباراة دون استبعاد بينهما، حيث قاما بضرب بعضهما بالكراسي الفولاذية، وعصا الكندو، حتى طاولة الإعلان لم تسلم منهما، وقام بريكر بتثبيت فانغر ليتحقق النصر للأول.

ولكن بريكر لم يشبعه ذلك الانتصار، فبعد النزال انقد على خصمه بوحشية، واستخدم الدرج الذي يصعدون عليه للحلبة، ليقوم بضرب فانغر به.

ونشر حساب WWE صورا لـ فانغر وهو محمول على نقالة، وعليه آثار كدمات، وأعلنوا أنه تم نقله إلى مستشفى محلي، لتقييم حالته الصحية.

Von Wagner is currently being taken to a local hospital for evaluation and we will provide an update when available. #WWENXT pic.twitter.com/aix8I4Pc9u

— WWE (@WWE) September 6, 2023