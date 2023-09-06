أشاد ناصر الخليفي، رئيس باريس سان جيرمان،بالنجم الفرنسي كيليان امبابي، مؤكداً أنه لاعب استثنائي وشخص رائع، رغم حالة الشد والجذب والتصريحات النارية التي اشتعلت بين الثنائي مع بداية سوق الانتقالات الصيفي.

وقال الخليفي بشأن رؤيته للفريق : “لم يكن باريس سان جيرمان فريقًا متحدًأ إلى هذا الحد من قبل داخل وخارج الملعب، وهذا كما أعتقد، ما رأيناه في نهاية الأسبوع الماضي ضد ليون”.

وأضاف : “هذا العام في عصر باريس سان جيرمان الجديد نركز بشكل أقل على النتائج، أكثر تركيزنا على الأداء وأسلوب لعبنا، إذا فعلنا ذلك ستظهر النتائج بعد ذلك”.

وتنازل مبابي عن أكثر من 100 مليون يورو من مكافآت الولاء لصالح فريقه، حتى يتمكن من العودة إلى التشكيل الأساسي.

و على الرغم من عودة مبابي لخوض المباريات مع الفريق الباريسي فإن اللاعب لن يفكر في تجديد عقده مع النادي، والذي ينتهي في صيف عام 2024.