أوضح معلم تربية فنية في المدينة المنورة، يدعى طارق السهلي قصة قيامه بالرسم على السبورة داخل الفصل الدراسي.
وقال السهلي خلال لقاء له مع قناة “العربية”، أنه أراد تغيير مفهوم التربية الفنية لدى الطلاب لأنهم كانوا يشعرون بالملل أثناء الحصة فقرر يبهرهم برسمة مدهشة ليجذب انتباههم، مؤكدًا أن فكرته نجحت وبدأ الطلاب يركزون يرسمون.
وأشار إلى أنه موهبته في الرسم بدأت عندما كان عمره 10 سنوات، وتطورت الموهبة مع الممارسة، وعندما دخل الجامعة ألتحق بقسم التربية الفنية وتميز في هذا المجال.
وأضاف:” في أحد الأيام دخل طالب الفصل متأخر، وعندما نظر إلى السبورة القديمة أثناء عملي، ما صدق الرسمة، وأعتقد أن الشاشة تعمل، وطلب منه يستخدم السبورة بدلا من الشاشة، وهذا يدل على أن الرسمة كانت واقعية جدا”.
طارق السهلي.. معلم في #المدينة_المنورة يخطف الأنظار بأعماله الفنية على "السبورة" المدرسية#السعودية
عبر:@AlFuraidi pic.twitter.com/lIsIAGWA5r
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) September 5, 2023
ما شاء الله تبارك الله
ما شاء الله تبارك الله
ما شاء الله تبارك الله
ما شاء الله تبارك الله ابداع بارك الله فيك وزادك من فضله وحفظكم
ماشاءالله تبارك الله
مبدع الله يوفقك
الى الأمام أستاذ طارق
نتمنى ان تنشأ جمعيه تهتم وتناقش وتساعد اصحاب الافكار. هذا ابدع في الفن التشكيلي هناك اناس،لديهم ابداع في الاقتراحات وايجاد الحلول
وتحسين البيئه.والعمل التطوعي.
ابداع ماشاء الله اتمنى له التوفيق
ابداع ماشاء الله اتمنى له التوفيق
ابداع ماشاء الله اتمنى له التوفيق
نادراً ما تجد معلمين ملهمين مبدعين كمثل الاستاذ طارق السهلي و الله يسهل له دربه حيث أبتدع طريقة شيقة لجذب ميول الطلاب للرسم و نجح بكل أقتدار و الله يوفقه 👍
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👍👍👍👍