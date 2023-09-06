أوضح معلم تربية فنية في المدينة المنورة، يدعى طارق السهلي قصة قيامه بالرسم على السبورة داخل الفصل الدراسي.

وقال السهلي خلال لقاء له مع قناة “العربية”، أنه أراد تغيير مفهوم التربية الفنية لدى الطلاب لأنهم كانوا يشعرون بالملل أثناء الحصة فقرر يبهرهم برسمة مدهشة ليجذب انتباههم، مؤكدًا أن فكرته نجحت وبدأ الطلاب يركزون يرسمون.

وأشار إلى أنه موهبته في الرسم بدأت عندما كان عمره 10 سنوات، وتطورت الموهبة مع الممارسة، وعندما دخل الجامعة ألتحق بقسم التربية الفنية وتميز في هذا المجال.

وأضاف:” في أحد الأيام دخل طالب الفصل متأخر، وعندما نظر إلى السبورة القديمة أثناء عملي، ما صدق الرسمة، وأعتقد أن الشاشة تعمل، وطلب منه يستخدم السبورة بدلا من الشاشة، وهذا يدل على أن الرسمة كانت واقعية جدا”.