نقلت وكالة الإعلام الروسية عن الكرملين قوله، اليوم الأربعاء، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تحدث هاتفيا مع ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان.

وقالت وكالة “إنترفاكس” أن ولي العهد وبوتين أشادا بمستوى التعاون الكبير بين منتجي النفط في أوبك+.

وأكدت أن ولي العهد وبوتين يتفقان على أن خفض إنتاج النفط يساعد على استقرار السوق”.

وكان مصدرٌ مسؤول في وزارة الطاقة أعلن أمس أن المملكة ستقوم بتمديد الخفض التطوعي، البالغ مليون برميل يوميًا، والذي بدأ تطبيقه في شهر يوليو 2023، وتم تمديده ليشمل شهري أغسطس وسبتمبر، لثلاثة شهورٍ أخرى، أي حتى نهاية شهر ديسمبر من عام 2023.