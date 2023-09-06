خرج الفنان المصري أحمد سعد عن صمته موجها رسالة للشعب المصري و العربي بعد طلاقه.
وقال أحمد سعد عبر مقطع فيديو نشره على مواقع التواصل الاجتماعي :” شعب مصر العظيم والأخوة في الدول العربية، نفسي أسألكم سؤال انتم بتكلموني في التلفون ليه”.
وأضاف “سبوني في حالي محدش يكلمني بالتلفون و يتدخل في حياتي الشخصية أطلق واتزوج زي ما أنا عاوز”.
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ياشيخ والله ما احد داري عنك وعن وجهك
تزوجت ولا طلقت
وصراحه افضل انها خلعتك
لانك انسان تافه
وكفايه يوم لبست ملابس زوجتك وغنيت فيها في مدينة جده
وزوجتك من هذي اللحظه
عرفت عقليتك المريضه
وخلعتك زي الجزمه
الله لايردك ولا يرد اشكالك