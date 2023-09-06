خرج الفنان المصري أحمد سعد عن صمته موجها رسالة للشعب المصري و العربي بعد طلاقه.

وقال أحمد سعد عبر مقطع فيديو نشره على مواقع التواصل الاجتماعي :” شعب مصر العظيم والأخوة في الدول العربية، نفسي أسألكم سؤال انتم بتكلموني في التلفون ليه”.

وأضاف “سبوني في حالي محدش يكلمني بالتلفون و يتدخل في حياتي الشخصية أطلق واتزوج زي ما أنا عاوز”.