أكد نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين خالد المديفر أن مشروع الحديد الأخضر سيرى النور قريبا في المملكة
وقال المديفر : إن منتج الحديد في المملكة يعد أقل منتجات الحديد من حيث الانبعاثات الكربونية، فيما نعمل على مبادرة الحديد الأخضر في القطاع لتمكين إنتاجه وتوفيره للصناعات الأخرى وتصديره، لافتاً إلى أن المشروع يستهدف قطاع السيارات والقطاعات الأخرى.
ويتم إنتاج الحديد الأخضر عبر عملية تصنيع مستدامة ونظيفة عبر عملية معززة باستعمال الغاز الطبيعي لاختزال خام الحديد، مع استعمال مصادر الطاقة المتجددة في التصنيع، وإدخال الهيدروجين الأخضر في المستقبل.
فيديو | "مشروع الحديد الأخضر سيرى النور قريبا في المملكة"
نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين م. خالد المديفر: منتج الحديد في المملكة يعد الأقل من حيث الانبعاثات الكربونية.. ونعمل على مشروع لإنتاج الحديد الأخضر وتصديره #أسواق_السعودية#الإخبارية pic.twitter.com/NdtpAiZ0ES
— اقتصاد الإخبارية (@ekhbariya_eco) September 6, 2023
التعليقات
اترك تعليقاً