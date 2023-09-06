أكد نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين خالد المديفر أن مشروع الحديد الأخضر سيرى النور قريبا في المملكة

وقال المديفر : إن منتج الحديد في المملكة يعد أقل منتجات الحديد من حيث الانبعاثات الكربونية، فيما نعمل على مبادرة الحديد الأخضر في القطاع لتمكين إنتاجه وتوفيره للصناعات الأخرى وتصديره، لافتاً إلى أن المشروع يستهدف قطاع السيارات والقطاعات الأخرى.

ويتم إنتاج الحديد الأخضر عبر عملية تصنيع مستدامة ونظيفة عبر عملية معززة باستعمال الغاز الطبيعي لاختزال خام الحديد، مع استعمال مصادر الطاقة المتجددة في التصنيع، وإدخال الهيدروجين الأخضر في المستقبل.