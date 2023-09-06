نجح فريق طبي في منطقة نجران في إجراء تدخل جراحي عاجل لإنقاذ حياة مريضة حامل في شهرها التاسع توقف قلبها لمدة 3 دقائق في عملية جراحية استمرت لمدة ساعتين تم فيها توليدها وتكللت بالنجاح ولله الحمد.

وأفاد وزارة الصحة بنجران أن فريق تخدير القلب بمركز الأمير سلطان للقلب ومستشفى الولادة والأطفال استقبل مريضة تعاني من اعتلال بعضلة القلب كشفها الفحص السريري والذي بين وجود تسارع شديد بنبضات القلب ما أدى إلى توقف قلبها.

وعلى الفور قرر الفريق بشكل عاجل عمل تدخل بصدمات كهربائية لإنقاذ حياتها في اللحظات الأخيرة بفضل من الله مع الاستمرار بإعطائها الأدوية الداعمة للحياة وبعد استقرار الحالة الصحية نقلت إلى قسم العمليات و تم إجراء عملية قيصرية آمنة وضعت من خلالها مولودها حياً وبصحة جيدة ولله الحمد وتم نقله إلى وحدة حديثي الولادة.

وأوضح الفريق الطبي أن المريضة تلقت العلاج والمتابعة الطبية في قسم التنويم لحين مغادرتها ومولودها بالسلامة من المستشفى.

وأشار الفريق أن اعتلال عضلة القلب مع الحمل من الأمراض التي قد تؤدي إلى التوقف المفاجئ للقلب والذي يمثل استغلال عامل الوقت فيه أهمية كبيرة لإنقاذ حياة الأمهات والمواليد.

يُذكر أن مستشفى الولادة والأطفال استقبل خلال النصف الأول من العام الجاري 33591 حالة مريضة في أقسام العيادات الخارجية و 53422 حالة في أقسام الطوارئ، وبلغ

عدد المواليد 3582 مولوداً، فيما تم إجراء 1747عملية جراحية و 7406 حالات لأقسام التنويم ، و إجراء 360833 فحصاً مخبرياً و 24831 فحصاً إشعاعياً.