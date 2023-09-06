أكد الناقد عبدالكريم الجاسر أنه لا يتفق مع إدارة نادي الشباب في تعاقدها مع قائد المنتخب المغربي رومان سايس.

وأضاف الجاسر أن نادي السد القطري كان قد تخلى عن سايس بعد ست أو سبع مباريات من تعاقده معه.

وأردف ان الموضوع مجرد تعاقد، ولكن لا داعي لخسارة الأموال من أجل لاعب عادي، والشباب لازالت تحتاج إلى المزيد من التعاقدات.