أشاد الناقد الرياضي عيسى الجوكم بمستوى لاعب الهلال عبدالله الحمدان، مؤكدًا أنه يمتلك بنية جسمانية قوية

وأوضح الجوكم، أن جميع المدربين اعتمدوا على عبدالله الحمدان، لافتًا أنه مهاجم يحتاج للتوفيق فقط.

وقال الجوكم خلال مداخلة على برنامج صدى الملاعب :” كل مدربين الهلال العمالقة ومدربين المنتخبات السعودية اللي حضروا وأسماء كبيرة جدًا يصرون على الحمدان .”

وأشار إلى أن اللاعب يمتلك بنية جسمانية قوية ويستطيع أن يسدد ولكنه يحتاج إلى توفيق فقط للانطلاقة.