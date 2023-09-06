ألغى الاتحاد البوليفي لكرة القدم الدوري المحلي بسبب اكتشاف تلاعب بنتائج المبارايات، جاء ذلك بعد رفع الاتحاد تهم فساد إلى المدعي العام للبلاد.

واجتمع 17 ناديا للبحث في هذا القرار، وافق منهم 14 نادي، فيما رفض اثنان قرار الإيقاف، وامتنع نادي واحد عن التصويت.

فيما أوضح بعض المسؤلين في الأندية البوليفية تورط بعض لاعبيهم في هذا الفساد، ولكن لم يكشفوا عن أسمائهم، وظهر كذلك بعض الحكام.

ويتفاوض الاتحاد حاليا مع اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم، لتنظيم بعض المباريات السريعة، لتعويض إلغاء بطولات الدرجتين الأولى والثانية.