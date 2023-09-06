أعلنت إدارة نادي الاتفاق ، اليوم الأربعاء ، عن تمديد عقد المدافع محمد عبدالرحمن لاعب الفريق الأول لكرة القدم ، وصاحب الـ20 عامًا ، لمدة 5 أعوام.

وقد انتقل عبدالرحمن إلى الاتفاق في 2021 ، قادمًا من الأنصار لمدة 3 مواسم ، وتألق في صفوفه خلال الموسمين الماضيين ، وساهم في تحقيق الفريق الشرقي النسخة الأولى من دوري الرديف السعودي موسم 2022-2023 .

ويُذكر أن الاتفاق يحتل المركز الخامس في ترتيب فريق دوري روشن للمحترفين برصيد 10 نقاط ، بعد أول 5 جولات، من خلال تحقيقه الفوز في 3 مباريات مع تعادل واحد، إضافة إلى خسارته لقاء واحد أمام الهلال.