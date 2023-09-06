حسم الإعلامي الرياضي هتان النجار ، الجدل حول رحيل النجم البرازيلي رومارينهو ، عن الاتحاد ، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال النجار في تصريحات تليفزيونية عبر قناة «scc» ، أن نادي الاتحاد لا يفكر بالتخلي عن رومارينهو لأي نادي ، مشيرًا إلى لا يحق لأي نادي مفاوضة اللاعب إلا بعد موافقة مجلس إدارة العميد .

وفي وقت سابق ، ذكرت مصادر إعلامية ، بأن النجم البرازيلي قدم طلبًا للرحيل عن صفوف العميد ، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

والجدير بالذكر أن رومارينهو ، انتقل إلى صفوف العميد في 2018 ، قادمًا من نادي الجزيرة الإماراتي.