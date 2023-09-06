شهدت منطقة حدائق القبة وسط القاهرة، اليوم الأربعاء، انهيار عقار، أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

وأسفر انهيار العقار المكون من 4 طوابق، عن وفاة 4 أشخاص وإصابة 5 آخرين، فيما لا يزال البحث جار عن مفقودين.

وجرى تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة، وقام فريق من النيابة العامة بإجراء معاينة لموقع انهيار العقار.