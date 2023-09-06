شهدت منطقة حدائق القبة وسط القاهرة، اليوم الأربعاء، انهيار عقار، أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.
وأسفر انهيار العقار المكون من 4 طوابق، عن وفاة 4 أشخاص وإصابة 5 آخرين، فيما لا يزال البحث جار عن مفقودين.
وجرى تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة، وقام فريق من النيابة العامة بإجراء معاينة لموقع انهيار العقار.
انهيار عقار جديد بمنطقة حدائق القبة وسط #القاهرة يخلف قتلى وجرحى.. وكاميرا #العربية ترصد جهود الإنقاذ#مصر pic.twitter.com/VEWYpmwiT7
— العربية (@AlArabiya) September 6, 2023
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