كشفت بعض المصادر على أن نادي الاتحاد تقدم بطلب شفهي لنظيرتها في نادي الاتفاق، وذلك من أجل شراء خدمات اللاعب فيصل الغامدي، مقابل 35 مليون ريال.

وسيجري الاتفاق بشراء الغامدي، إلى جانب إعارة عبدالرحمن العبود، وانتقال نهائي لحمدان الشمراني، الذي يلعب على سبيل الإعارة الآن في الاتفاق.

فيما ذكرت أن إدارة النادي الأهلي ما تزال تجري مباحثاتها مع نظيرتها في نادي الاتفاق، ولكن مفاوض الأهلي رفض زيادة المبلغ المالي للصفقة، حيث أن الاتفاق اشترط الحصول على 57.5 مليون ريال من أجل اتمام الصفقة.