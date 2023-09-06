في مشهد غير معتاد ، قررت فتاة توثيق روتينها الصباحي مع الأغنام ، في مقطع فيديو قصير.
وظهرت الفتاة بينما تقوم بعدة مهام بشكل يومي ، معلقة بقولها : “روتين الصباح مع الغنم كوني البنت والولد بنفس الوقت ” .
أوضح الفيديو الفتاة وهي تخرج من منزلها في الصباح ، لتذهب إلى المزرعة ؛ لتبدأ أولًا في تحرير الأغنام من الحظيرة ، ثم تقوم بإطعام وسقي الأغنام.
راعية …… غنم و مستمتعة بالغناء الأفرنجي و …… النغم 😂😂😁😂😂
الله يستر عليها ويحفظها لوالديها ويرزقها الزوج الصالح الذي يسعدها هذه من البنات الاتي تعز أهلها وتخدمهم وتنال الاجر ببرهم وتكون بركة على من حولها.
الله يستر عليها ويحفظها لوالديها ويرزقها الزوج الصالح الذي يسعدها هذه من البنات الاتي تعز أهلها وتخدمهم وتنال الاجر ببرهم وتكون بركة على من حولها.
💙💙💙💙
👍👍👍👍