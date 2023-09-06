في مشهد غير معتاد ، قررت فتاة توثيق روتينها الصباحي مع الأغنام ، في مقطع فيديو قصير.

وظهرت الفتاة بينما تقوم بعدة مهام بشكل يومي ، معلقة بقولها : “روتين الصباح مع الغنم كوني البنت والولد بنفس الوقت ” .

أوضح الفيديو الفتاة وهي تخرج من منزلها في الصباح ، لتذهب إلى المزرعة ؛ لتبدأ أولًا في تحرير الأغنام من الحظيرة ، ثم تقوم بإطعام وسقي الأغنام.