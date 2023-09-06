شهدت طائرة خطوط دلتا الأمريكية المتجهة من مدينة أتلانتا إلى برشلونة، واقعة غريبة من نوعها، ما اضطرها للعودة إلى أدراجها.

وكان أحد الركاب على متن الطائرة قد انتابته نوبة إسهال عنيفة بعد إقلاعها، الأمر الذي تضرر منه الركاب بسبب الروائح.

وأرسل قائد الطائرة إشارة عاجلة لبرج المراقبة في مطار مدينة أتلانتا الأمريكية، حيث قال: “لدينا هنا خطر بيولوجي. لدينا راكب أصيب بالإسهال في كل أنحاء الطائرة لذا يجب أن نعود لأتلانتا”.

استقبل برج المراقبة في المطار استغاثة الطيار، التي جاءت بعد ساعتين فقط من إقلاع طائرة “دلتا” للمطار متجهة إلى برشلونة.