أعلنت إدارة نادي الشباب المكلفة عن إنهاء العلاقة التعاقدية مع المدير الفني الهولندي مارسيل كايزر وجهازه الفني المساعد بالتراضي بين الطرفين.

ومن جهة أخرى كلفت إدارة النادي مدرب فريق درجة الشباب الأرجنتيني خوان براون وجهازه الفني المساعد لتولي مهمة الإشراف على تدريب الفريق الكروي الأول لكرة القدم.

والجدير بالذكر خاض كايزر عددًا من التجارب الاحترافية خلال مسيرته التدريبية أبرزها مع أياكس أمستردام الهولندي، وسبورتنج لشبونة البرتغالي، وآخرها الجزيرة الإماراتي لمدة 4 أعوام حتى نهاية الموسم الماضي، حقق خلالها لقب دوري المحترفين الإماراتي في 2021 وكأس السوبر.