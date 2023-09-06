حذر الخبير التقني تركي المحمود، من استخدام تطبيقات في بي إن خاصة المجانية، موضحا كيفية مراقبة الوالدين لما يتصفحة أطفالهم لحمايتهم من المواقع التي قد تؤثر على عقولهم.

وأكد المحمود، أن تفعيل خاصية الرقابة الأبوية على الأجهزة والمنصات الإعلامية للأبناء ضرورة هامة، مشيرا إلى أن المودم يمكن التحكم فيه من خلال حجب مواقع معينة من خلال الإعدادات، موضحا أنه أيضا يمكن أن الطفل لا يحمل أي تطبيق إلا من خلال موافقة الأب من جواله الخاص.

وأضاف: “ما أنصح بتطبيقات الفي بي ان المجانية هي في النهاية قاعد تعطيها كل بياناتك ومعلوماتك “.