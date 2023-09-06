تمكنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات ، من إحباط تهريب 306,300 قرص خاضع للتداول الطبي ، بمنطقة نجران ، بالتنسيق مع المديرية العامة لحرس الحدود ، والقبض على المتورطين فيها وعددهم 7 متهمين ، وهم 4 مقيمين من الجنسية اليمنية، و 3 مواطنين.

وتم إيقاف المقبوض عليهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم ، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

كما تهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.