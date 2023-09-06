تمكنت الفرق الطبية في مستشفى وادي الفرع، عضو تجمع المدينة المنورة الصحي من إنقاذ حياة سيدة تعرضت لنزيف حاد بالبطن نتيجة حمل خارج الرحم.

وكانت المريضة حضرن وهي تعاني من الآم شديدة بالبطن وعدم إنتظام بنبضات القلب وضيق بالتنفس، و دخولها في وضع صحي حرج.

وأظهرت الفحوصات وجود حمل خارج الرحم تسبب بنزيف حاد، وأجريت عملية جراحية لإنهاء الحمل و إغلاق سبب النزيف.

وغادرت السيدة المستشفى بعد استقرار حالتها الصحية وهي بصحة جيدة ولله الحمد.

يذكر أن مستشفى وادي الفرع العام يقدم خدمات جليلة لأهالي محافظة وادي الفرع و الحجاج والمعتمرين وسالكي طريق الهجرة السريع ( مكة – المدينة )، ويطالب أهالي المحافظة بدعم المستشفى بالاستشاريين والأطباء حتى تكتمل الخدمات و يقدم خدماته بشكل أفضل حيث لا يوجد بمستشفى وادي الفرع طبيب باطنية حتى إعداد هذا الخبر.