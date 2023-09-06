أكد المهندس وليد بن عبد الكريم الخريجي نائب وزير الخارجية ، خلال كلمته باجتماع الدورة 160 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري ، على أهمية السلام في الشرق الأوسط كونه الخيار الاستراتيجي للدول العربية .

كما أشار إلى أن المملكة لم تتردد يوماً في تسخير جميع إمكاناتها في سبيل خدمة القضايا الإنسانية ، حيث تجاوزت المساعدات التي قدمتها المملكة على مدى 70 عاماً 95 مليار دولار ، استفادت منها 160 دولة حول العالم ، مما يجعلها في مقدمة الدول المانحة للمساعدات الإنسانية والإنمائية.

وختم حديثه ، بدعوة المملكة للمجتمع الدولي لتكثيف الجهود في سبيل ضمان خلو منطقة الشرق الأوسط من انتشار أسلحة الدمار الشامل، مما لها أثار سلبية على استقرار المنطقة وازدهارها، مشيرًا إلى ضرورة مواصلة العمل الحثيث للتصدي لآفة الإرهاب التي ألحقت الكثير من الأضرار بدولنا وشعوبنا .