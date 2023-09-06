خرجت شقيقة الفاشنيستا الكويتية فاطمة المؤمن، للرد على ما تردد حول حيازة شقيقتها المخدرات خلال ارتكابها الحادث المروع في الكويت.

وقالت مريم المؤمن: “لو كان مع فاطمة مخدرات كانت القضية تحولت من جنحة إلى جناية وكانت باتت بالماكفحة القضية إلى ألآن لا يوجد دليل على أي حيازة أو تعاطي وتم تحليل دمها ولم يجدوا شيئ”.

وكانت وزارة الداخلية الكويتية، قد أعلنت حبس المؤمن المتسببة بالحادث المروع لمدة 10 أيام احتياطياً على ذمة التحقيق وإحالتها للسجن المركزي تمهيدا لإحالتها للمحكمة المختصة.

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