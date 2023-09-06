خرجت شقيقة الفاشنيستا الكويتية فاطمة المؤمن، للرد على ما تردد حول حيازة شقيقتها المخدرات خلال ارتكابها الحادث المروع في الكويت.
وقالت مريم المؤمن: “لو كان مع فاطمة مخدرات كانت القضية تحولت من جنحة إلى جناية وكانت باتت بالماكفحة القضية إلى ألآن لا يوجد دليل على أي حيازة أو تعاطي وتم تحليل دمها ولم يجدوا شيئ”.
وكانت وزارة الداخلية الكويتية، قد أعلنت حبس المؤمن المتسببة بالحادث المروع لمدة 10 أيام احتياطياً على ذمة التحقيق وإحالتها للسجن المركزي تمهيدا لإحالتها للمحكمة المختصة.
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لعنة الله عليك و على أختك 😤😡😤
شر البليه مايضحك ….. ماودي بالشماته
اللوبي الرافضي متغلغل في كل مكان ولن يهدأ حتى يخرجها براءه
مافيه حيازة مخدرات ولكن النيابه لقيت في دمها نسبة كحول عاليه. يعني كانت سكرانه. ووجهت لها تهمه القيادة تحت تأثير المسكر.
اختك قتلت اثنين ابرياء وهي سكرانه وانتي كذبتي وقلتي انهم تحرشوا بأختك وثبت كذبك ولذلك لابد من رفع قضية قذف ضدك.
واحده سكرانه مع صاحبها لاخر الليل،
والثانيه تقذف الاموات بالباطل.
ونعم التربية
لاحول ولاقوة الابالله