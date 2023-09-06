في أول ظهور له مع نادي إشبيلية ، إلتقى المدافع المخضرم سيرجيو راموس مدافع نادي إشبيلية الأسباني ، بزميله خيسوس نافاس ، جناح الفريق الأندلسي .

وأوضح مقطع فيديو قصير ، راموس وهو يعانق نافاس ، ويتحدث معه داخل غرفة الملابس.

وشهد مران إشبيلية ، اليوم الأربعاء ، مشاركة راموس ، والذي يظهر لأول مرة مع الفريق الأندلسي بعد غياب لأكثر من 18 عام .

ويُذكر أن نادي إشبيلية تعاقد مع المدافع المخضرم منذ أيام ، بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان ، وذلك لمدة موسم مع إمكانية التمديد لمدة عام آخر .