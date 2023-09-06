حرص معاذ القحطاني، نجل مشهورة التواصل الاجتماعي هند القحطاني، على جعل صديقته الأمريكية تتذوق القهوة لاول مرة في حياتها.

وقدم معاذ كوب صغير من القهوة لصديقته كايلي وأخبر ها أن هذه القهوة سعودية.

وعبرت عن اندهاشها لمذاق القهوة وأكدت أنها أحبت مذاقها .