حرص معاذ القحطاني، نجل مشهورة التواصل الاجتماعي هند القحطاني، على جعل صديقته الأمريكية تتذوق القهوة لاول مرة في حياتها.
وقدم معاذ كوب صغير من القهوة لصديقته كايلي وأخبر ها أن هذه القهوة سعودية.
وعبرت عن اندهاشها لمذاق القهوة وأكدت أنها أحبت مذاقها .
الشرهة على الصحيفة التي تنقل مثل هذه الأخبار الساقطة
حسبي الله ونعم الوكيل.. تمرير أفكار منحرفة لشبابنا وبناتنا.. بالترويج للعلاقات غير المشروعة..
معاذي
معاذي
معاذي
معاذي
أبو ذنبه هو وأمه
معاذي يا معاذي 😂😂
سواقِط القَوم…
…🇸🇦 …
……………..
اوكي يا معاذ
💙💙💙💙
👍👍👍👍