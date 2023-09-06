تحدث الإعلامي الرياضي عماد الصائغ عن عرض نادي أحد للاعب الشباب البرازيلي كارلوس جونيور.

وقال الصائغ “رفض كارلوس جونيور عرض نادي أحد للحصول على خدماته بنظام الاعارة”.

وأضاف الصائغ “ورفض كذلك المخالصة بينه وبين الشباب مطالباً بمستحقاته المالية للثلاث مواسم التي تتجاوز 20 مليون ريال”.

والجدير بالذكر كارلوس جونيور بدأ مسيرته الاحترافية في البرازيل قبل أن ينتقل إلى إنترناسيونال على سبيل الإعارة في 2 فبراير 2017، ومن ثم انتقل في 2018 انتقل إلى نادي فيتوريا البرتغالي، قبل أن ينتقل في 20 أغسطس 2021 إلى نادي الشباب بعقد مدته 3 سنوات.