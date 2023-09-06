تصدر نادي الهلال ، ترتيب تصنيفات جداول شبكة «أوبتا» العالمية ، وذلك على مستوى أفضل فرق دوري روشن للمحترفين ، خلال عام 2023 .

وقد حصل الزعيم على تقييم 81,7 من 100 ، ليحتل المركز الأول على مستوى السعودي والعربي.

وفي قائمة شبكة «أوبتا» ، جاء الاتحاد في المركز الثاني ، حيث حصل على تقييم 81,1 ، بينما احتل النصر المركز الثالث بتقييم 80,4 ، بينما جاء التعاون في المركز الرابع بتقييم 76,5 .

بينما جاء الشباب في المركز الخامس ، حيث حصل على تقييم 73,4 ، واحتل نادي الفتح المركز السادس بتقييم 72,5 ، وحصل الاتفاق على المركز السابع بتقييم 71,9 ، بينما جاء النادي الأهلي في المركز الثامن بتقييم 70,8 ، وحصل نادي الفيحاء على المركز التاسع بتقييم 70,0 ، واحتل نادي الوحدة المركز العاشر بتقييم 69,8 .

ويعد نموذج «تصنفيات وتقييمات أوبتا» نظاماً عالمياً لتصنيف الفرق في مختلف بلدان العالم، حيث يقيس تقييمه لما يقارب 13500 فريق لكرة القدم، من 183 دولة، على مقياس يبدأ من صفر، ويصل إلى الرقم 100 كأعلى تقييم ممكن .