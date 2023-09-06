علق سعيد العويران اللاعب السابق للمنتخب الوطني ونادي الشباب، على مواهب نادي الشباب في الفئات السنية .
وظهر العويران في مقطع فيديو على حسابه الرسمي بتطبيق «سناب شات» ، من مقر نادي الشباب ، قائلًا : “شوفوا اللاعبين عندكم الله يطرح فيهم البركة ، وقعوا معهم 10 سنوات حتى لا ينحاشون زي تمبكتي” .
وفي وقت سابق ، أعلن نادي الهلال تعاقد مع مدافع الشباب حسان تمبكتي لمدة 4 سنوات مقابل 90 مليون ريال ليعتبر أغلى لاعب محلي في دوري روشن .
سعيدالعويران،ماعنده الاالظعوى يعنى ماعنده ماعندجدتى جميله 🤣😂
أعجبني تعليق العويران الله يطرح البركه
ليه هم (ب)قول ماشاءالله ربي يدكم الصحة وإن شاء الله نشوفكم نجوم زي كذا ياعوعو.
جاء الخبل ينصح خلاص ولاء زمانك
جاء الخبل ينصح خلاص ولاء زمانك
ام خماس اثرها موجوده
ام خماس اثرها موجوده
ام خماس اثرها موجوده
إذا ماسلمو من ناديك إلى حولت له مع أنور لاتخاف عليهم وانا اشوف اعضاء شرف ناديك السابق عندهم عضويتين اثرهم على شان ياخذون لاعبين الشباب الا ناديك إلى حولت له عندهم ميزينيات مفتوحه ومتنفذين وهم الكل الان
سبك زليخه
سعيد العويران له منا كل الحب فخر الكرة السعودية والعربية 👍♥️
سعيد العويران له منا كل الحب فخر الكرة السعودية والعربية 👍♥️
سعيد العويران له منا كل الحب فخر الكرة السعودية والعربية 👍♥️
سعيد العويران له منا كل الحب فخر الكرة السعودية والعربية 👍♥️
سعيد العويران له منا كل الحب فخر الكرة السعودية والعربية 👍♥️
سعيد العويران له منا كل الحب فخر الكرة السعودية والعربية 👍♥️
سعيد العويران له منا كل الحب فخر الكرة السعودية والعربية 👍♥️
سعيد العويران له منا كل الحب فخر الكرة السعودية والعربية 👍♥️
سعيد العويران له منا كل الحب فخر الكرة السعودية والعربية 👍♥️
زليخه 🤣🤣🤣🤣
كمبكتي !!!
والله ياهو غبي زليخه ههههههههههه
مخكه ضرب من كازينوهات القاهر
ههههههههههههههه
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