علق سعيد العويران اللاعب السابق للمنتخب الوطني ونادي الشباب، على مواهب نادي الشباب في الفئات السنية .

وظهر العويران في مقطع فيديو على حسابه الرسمي بتطبيق «سناب شات» ، من مقر نادي الشباب ، قائلًا : “شوفوا اللاعبين عندكم الله يطرح فيهم البركة ، وقعوا معهم 10 سنوات حتى لا ينحاشون زي تمبكتي” .

وفي وقت سابق ، أعلن نادي الهلال تعاقد مع مدافع الشباب حسان تمبكتي لمدة 4 سنوات مقابل 90 مليون ريال ليعتبر أغلى لاعب محلي في دوري روشن .