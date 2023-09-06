صرحت أمانة محافظة جدة بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور بالمحافظة، بإغلاق طريق المدينة المنورة ما بين شارع قريش جنوباً وشارع عمر عبدالجبار شمالاً “مؤقتاً”.

وقالت الأمانة، أن إغلاق الطريق وعمل التحويلات المرورية المؤقتة سيكون ابتداءً من غد الساعة الثالثة صباحاً، وحتى الجمعة القادمة الساعة الـ 11 صباحاً، وذلك لتنفيذ مشروع إزالة جسر المشاة.

وأوصت قائدي المركبات باستخدام الطرق البديلة، وطريق الخدمة المؤدي إلى شارع قريش للمتجهين شمالاً، وطريق الخدمة المؤدي إلى شارع عمر عبدالجبار للمتجهين جنوباً، أو استخدام التحويلة المرورية قبل وبعد المشروع.