علق الإعلامي الرياضي محمد شنوان العنزي ، على انتقال النجم البرازيلي رومارينهو إلى نادي الشباب ، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وكتب العنزي على حسابه الرسمي بمنصة «إكس» ، ” نسيت أن أخبركم ، رومارينهو مستمر مع الاتحاد ، ورفض الاتحاد انتقاله إلى الشباب” .
وذكرت مصادر أن نادي الاتحاد حسم الجدل حول رحيل رومارينهو عن العميد ، خلال هذا الصيف ، مؤكدًا أن اللاعب مستمر مع الفريق هذا الموسم وأن النادي لا يفكر في التخلي عنه .
رجال الاتحاد ومدربهم يعرفون مصلحة ناديهم والان مالهم في النادي الا 25٪ فقط لذا السلطه والنظر ليس لهم كفى تقليل في إدارة الاتحاد فهي افضل إدارة بعد إدارة ابن نافل في الهلال ⚽👍🏻👍🏻👍🏻
روما لعيب يظهر في الأوقات الصعبة ماهو مثل طيب الذكر عبدالرزاق حمد الله
روما لعيب يظهر في الأوقات الصعبة ماهو مثل طيب الذكر عبدالرزاق حمد الله
اقول عندي سيارة متعطلة على الدائري الشرقي،، ودي تفزع لي بالسطحة الله يهينك ولا يرفع قدرك
وذكرت مصادر أن نادي الاتحاد حسم الجدل حول رحيل رومارينهو عن العميد ،
النجم البرازيلي رومارينهو إضافة قوية لأي فريق ينتقل أو ينظم إليه.