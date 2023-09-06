علق الإعلامي الرياضي محمد شنوان العنزي ، على انتقال النجم البرازيلي رومارينهو إلى نادي الشباب ، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكتب العنزي على حسابه الرسمي بمنصة «إكس» ، ” نسيت أن أخبركم ، رومارينهو مستمر مع الاتحاد ، ورفض الاتحاد انتقاله إلى الشباب” .

وذكرت مصادر أن نادي الاتحاد حسم الجدل حول رحيل رومارينهو عن العميد ، خلال هذا الصيف ، مؤكدًا أن اللاعب مستمر مع الفريق هذا الموسم وأن النادي لا يفكر في التخلي عنه .