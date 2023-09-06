قامت فتاتان بحجز موقف لسيارة صديقتهما داخل موقف السيارات، لكن تفاجئن بتصرف شاب قادم باتجاههن بسيارته.
وأظهر مقطع فيديو قصير ، وقوف فتاتان في أحد مواقف السيارات ، بإنتظار صديقتهن .
وأثناء تواجدهن داخل الموقف، جاء شاب بسيارته، والذي قرر أن يقف بالمكان الذي حجزاه لصديقتهما.
عاد هو بجيح ياخي روح لموقف ثاني ترا الدنيا وسيعه خل البنات ينبسطو
😤😡😤🤔
من حقه يوقف … ولكن تلطفا منه بامكانه يشوف مكان اخر
من حقه قوقف بالموقف وليس من حق البنات حجز الموقف … ايش الدلاخة هذي
وش ذا الهامستر 😂😂
ذولي يمثلوا وقاموا بالتصوير عشان نشر المقطع لاغير
حتى وأن كان ليس لهن الحق في حجز الموقف كونها مواقف عامة وليست خاصة ولكن شهامة الرجل و لطفه و خلقه تجعله يغض الطرف و ينصرف أكراماً و تقديراً لهنْ 👍
ماله حق اذا هم منتظرين سيارتهم تجي توقف
موقف صاحب الجيب فيه رعونه وعنجهي، وخطاء،
على الأقل أنت رجل ممكن تبحث عن مكان سواء كان بعيد أوخارج المنطقة المعنية،
وأتوقع لو أن اللي كان واقف شباب،ممكن تتغير كل الأمور اللي فالمشهد.
والمثل يقول :-((من سبق لبق)).
ههههههههههههههه
في قانون من يحجزون الموقف خلاص اللي يجي والموقف فاضي يوقف،، بلاش استهبال
احسن ماااسوااااا
تصرف الشاب غلط من جده جبال شمانصير تشبه الطائف
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حتى المواقف خذتوها