قامت فتاتان بحجز موقف لسيارة صديقتهما داخل موقف السيارات، لكن تفاجئن بتصرف شاب قادم باتجاههن بسيارته.

وأظهر مقطع فيديو قصير ، وقوف فتاتان في أحد مواقف السيارات ، بإنتظار صديقتهن .

وأثناء تواجدهن داخل الموقف، جاء شاب بسيارته، والذي قرر أن يقف بالمكان الذي حجزاه لصديقتهما.