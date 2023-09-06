أعلنت مجلة «فرانس فوتبول» الفرنسية اليوم الأربعاء ، عن قائمة المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية “البالون دور” ، لعام 2023 .

وقد تواجد النجم الفرنسي كريم بنزيما، لاعب نادي الاتحاد وكذلك حارس نادي الهلال المغربي ياسين بونو في قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب فى العالم .

وجاء المرشحون لجائزة أفضل لاعب في العالم كالتالي:

-اللاعب الفرنسي كريم بنزيما ، مهاجم نادي الاتحاد.

-اللاعب المصري محمد صلاح ، لاعب ليفربول الإنجليزي .

– الحارس الكاميروني أندريه أونانا حارس مرمى مانشستر يونايتد.

– الكرواتي جوسكو جفارديول ، مدافع مانشستر سيتي.

– الألماني جمال موسيالا لاعب بايرن ميونخ.

– الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي.

– الفرنسي كيلين مبابي لاعب باريس سان جيرمان.

ويذكر أن كريم بنزيما، نال الكرة الذهبية في العام الماضي 2022، بعد موسم استثنائي مع ريال مدريد، حيث قاد الملكي لحصد لقبي الليجا ودوري أبطال أوروبا .