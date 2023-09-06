أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، شهر نوفمبر المقبل، موعدا لانطلاق النسخة الأولى من كأس الاتحاد السعودي للسيدات.

ويأتي ذلك بمشاركة 16 فريقا قسموا على مستويين، حيث أوضح الاتحاد أن كل مستوى يضم 8 فرق حسب مراكزها في الموسم الماضي.

ويضم المستوى الأول أندية دورن الدرجة الممتازة؛ النصر، الهلال، الشباب، الاتحاد، الأهلي، شعلة الشرقية، الرياض، القادسية.

فيما يضم المستوى الثاني أندية دوري الدرجة الأولى؛ البيرق، جدة، نجمة جدة، اتحاد النسور، الهمة، صقور الغربية، سهم، الأمل، حيث ستلعب البطولة بنظام خروج المغلوب ابتداء من دور الـ 16.