شهدت قرية قيصومة فيحان جنوب محافظة رفحاء، الأربعاء، سقوط مقيم في بئر ارتوازي.

وباشر الدفاع المدني الواقعة فيما يواصل آليات محاولة إنقاذه المقيم وهو من الجنسية الآسيوية.