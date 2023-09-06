شهدت قرية قيصومة فيحان جنوب محافظة رفحاء، الأربعاء، سقوط مقيم في بئر ارتوازي.
وباشر الدفاع المدني الواقعة فيما يواصل آليات محاولة إنقاذه المقيم وهو من الجنسية الآسيوية.
شهدت قرية قيصومة فيحان جنوب محافظة رفحاء، الأربعاء، سقوط مقيم في بئر ارتوازي.
وباشر الدفاع المدني الواقعة فيما يواصل آليات محاولة إنقاذه المقيم وهو من الجنسية الآسيوية.
الله يلطف به ويخرجه بالسلامه
الله يلطف به ويخرجه بالسلامه
البئر الارتوازي تكون مقلقه ى بأحكام ولا يمكن السقوط فيها والمقيم سقط في بئر مفتوحه والمفروض يكون عليها غطاء لحماية الناس والحيونات
الله يلطف به ،وتتكلل محاولات إنقاذه بالنجاح، يارب