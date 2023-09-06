نشر الأمن العام مقطع فيديو يوثق رصد عدد من المتسولين وإلقاء القبض عليهم بمنطقتي الحدود الشمالية وحائل .

وقد تم ضبط ورصد مقيم من الجنسية الأردنية ، يقوم بالتسول بطريقة غير مباشرة عبر مركبته ، مدعيًا احتياجه للمال ، ورصد مقيم من الجنسية البنجلادشية يقوم بالتسول بطريقة مباشرة من المارة وقائدي المركبات .

وفي منطقة حائل ، تم رصد إمرأة من الجنسية الأردنية ، تقوم بالتسول بشكل مباشر أمام المحلات التجارية ، كما تم ضبط مقيم من الجنسية اليمنية يقوم بالتسول بشكل مباشر من المارة .

كما حث الأمن العام على الإبلاغ عن المتسولين على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) في جميع مناطق المملكة .