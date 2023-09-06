حرصت عارضة الأزياء عبير سندر على مشاركة متابعيها لحظات من حياتها الأسرية.

ونشرت مجموعة من اللقطات العفوية التي جمعتها مع زوجها وأولادها، على حسابها بموقع “إنستجرام”.

وأكدت أنها تعيش أجمل أيام في حياتها مع عائلتها، متمنية للجميع حياة هادئة وسعيدة.