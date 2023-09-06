واصل المنتخب الوطني لكرة القدم اليوم الأربعاء تدريباته في معسكره المقام في مدينة نيوكاسل الانجليزية، استعدادًا لمواجهة منتخب كوستاريكا وديًا بعد يوم غدٍ الجمعة على ” ملعب سانت جيمس بارك”.

وأجرى لاعبو الأخضر حصتهم التدريبية تحت إشراف المدير الفني “روبرتو مانشيني” بدأت بتمارين الإحماء ثم تمرين التمرير والاستحواذ قبل أن يجري مناورة تكتيكية على كامل مساحة الملعب.

واختتمت الحصة التدريبية بتمارين الإطالة. ويختتم “الأخضر” يوم غدٍ الخميس استعداداته للمباراة الودية الأولى بحصة تدريبية مغلقة أمام وسائل الإعلام.

يذكر أن المباراة تأتي ضمن المرحلة الثانية من البرنامج الإعدادي لكأس آسيا 2023 التي تنطلق في شهر يناير المقبل .