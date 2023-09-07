سرد لاعب النصر السابق البرازيلي لويس غوستافو رحلته من حب الطفولة للخيل إلى إعجاب عميق بأرض السعودية وحفاوة جماهيرها.

وقال غوستافو “قصتي مع الخيل قديمة منذ الصغر ولدي أصدقاء يركبون الخيل، لذلك نمت عندي مهارة الخيل”.

وأوضح غوستافو “اشترى لي والدي حصانا وكانت لاجمل هدايا الطفولة، ومنذ ذلك الوقت أصبحت علاقتي بالخيل قوية جدا”.

وأضاف غوستافو “تجربتي في السعودية ممتازة، مستوى الأمان عالي والمستشفيات والمدارس مميزة، وعندما تعيش في السعودية سوف تستمتع بتجارب جميلة لأنها بلد متكاملة”.

وتابع غوستافو “هدفي الأول هو تقديم أفضل المستويات الكروية ومساعدة فريقي في تحقيق أكبر الإنجازات، كما أن الجماهير السعودية غاية في اللطف”.