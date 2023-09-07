كشف مختص عن كيفية معرفة إذا كان الشخص مدمن رقمي أم لا، لافتًا أن المدمن دائمًا يحاول ألا يفارق جواله حتى أثناء انشغاله.

وقال خلال حديثه على العربية :” إذا كنت تأكل وأنت تشاهد الجوال، وفي أول الصباح تتصفحه وكذلك قبل أن تنام وفي إشارات المرور تمسك الجوال وتتفقده، وإذا أرسلت رسائل وأنت تسوق فهذه من إحدى أعراض الإدمان الرقمي.”

وأضاف : وكذلك إذا كنت لا تستطيع الخروج من المنزل بدون جوال وإذا كنت تشعر والجوال بعيد بأن هناك رسائل تصلك فكل هذه من أعراض الإدمان الرقمي .”

وأوضح أن الأعراض إذا كانت كاملة في شخص فهو مدمن رقمي ولكن إذا توفر أحدها فهو إدمان غير شديد .