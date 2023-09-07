شهدت تركيا واقعة مروعة، إذ أقدم رجل على اقتحام حفل زفاف وإطلاق النار على العريس بدم بارد، وذلك انتقاما من العروس التي رفضت الزواج به.
وأسفر الهجوم عن إصابة العريس بـ8 رصاصات، وإصابة طفل برصاصة مرتدة في ساقه.
ووثق مقطع فيديو دخول العريس قاعة الزفاف وأطلق النار بشكل مفاجئ من مسدسه، وتم نقل العريس والطفل المصاب إلى المستشفى.
نهاية التأثير بالمسلسلات
حسبنا الله ونعم الوكيل
ولاحول ولاقوة الابالله
لعنة الله عليك يا الكلب الأجرب يا المعتدي الحقير السافل 😤😡😤
لا حول ولاقوة الا بالله العلي العظيم
في اخر الزمان يكثر الهرج والمرج
لا حول ولاقوة الابالله
العريس ما له ذنب لرفضها الزواج بك يا احمق