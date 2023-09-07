شهدت تركيا واقعة مروعة، إذ أقدم رجل على اقتحام حفل زفاف وإطلاق النار على العريس بدم بارد، وذلك انتقاما من العروس التي رفضت الزواج به.

وأسفر الهجوم عن إصابة العريس بـ8 رصاصات، وإصابة طفل برصاصة مرتدة في ساقه.

ووثق مقطع فيديو دخول العريس قاعة الزفاف وأطلق النار بشكل مفاجئ من مسدسه، وتم نقل العريس والطفل المصاب إلى المستشفى.