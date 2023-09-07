يقلق مستخدمو هواتف “آيفون” القديمة من مواجهة مشكلة تدهور عمل البطارية، مع اقتراب إطلاق “آيفون 15”.

و واجهت آبل غرامات وتسوية بقيمة 115 مليون دولار في السابق بسبب جدل حول “عمل البطارية”، وإبطاء الهواتف القديمة عمدا، على الرغم من أن الشركة قالت إن ذلك كان من أجل الحفاظ على بطارياتها.

َوأكد كيوين شارون، كبير مديري عمليات التجديد في Back Market، أنه مع استمرار ارتفاع تكلفة الهواتف الذكية، فإن اختيار إصلاح جهازك وإطالة عمره، لا يمثل فقط بديلا أكثر استدامة مقارنة بشراء جهاز جديد، ولكنه أيضا خيار اقتصادي. ويمكن اتباع الخطوات التالية لتحقيق ذلك:

– إيقاف التطبيقات التي تؤدي إلى إبطاء هاتفك

تميل تطبيقات هاتف “آيفون” إلى استهلاك كميات كبيرة من موارد ذاكرة الوصول العشوائي (RAM)، ووحدة المعالجة المركزية أثناء استمرار عملها في الخلفية، وغالبا دون علم المستخدم.

– تحقق من صحة البطارية

قال شارون إن بطء جهاز “آيفون” قد يكون بسبب مشكلة في البطارية.

وإذا كنت تستخدم “آيفون 6” أو إصدارا أحدث (مع إصدار حديث من iOS)، فانتقل إلى الإعدادات > البطارية > حالة البطارية لعرض السعة القصوى للبطارية. (ينبغي أن تكون بين 0 و100٪).

– تحقق من ذروة الأداء

كشف شارون أنه “ضمن قسم “صحة البطارية”، من المفيد أيضا إلقاء نظرة على “ذروة الأداء”.

يقدم هذا المقياس الخاص معلومات قيمة حول أداء البطارية، لكشف مدى صحة عملها.

إذا لاحظت أي خلل في بطاريتك، فقد يكون من الحكمة التفكير في اختيار بديل لها.

– سعة التخزين

قال شارون: “تحتاج أجهزة “آيفون” إلى نحو 10% من المساحة المتاحة للتخزين المؤقت والملفات المؤقتة التي تسهل التشغيل السلس للتطبيقات وتحديثات البرامج. ولتعزيز سرعة جهاز “آيفون” الخاص بك، خصص وقتا لمراجعة التطبيقات المثبتة وإلغاء تثبيت التطبيقات التي لم تعد هناك حاجة إليها”. إضافة إلى فرز الصور ومقاطع الفيديو القديمة وإزالة المحتوى غير الضروري.