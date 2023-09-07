أعلنت منظمة الصحة العالمية ، عن ارتفاع عدد حالات العدوى بفيروس كورونا المستجد في النصف الشمالي من الكرة الأرضية.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس في جنيف، اليوم الأربعاء ، أن المنظمة تواصل متابعة اتجاهات مقلقة لكوفيد- 19 قبل فصل الشتاء في نصف الكرة الأرضية الشمالي.

كما ذكرت ماريا فان كيرخوف كبيرة خبراء فيروس كورونا لدى المنظمة

، أنه خلال الشهور الأشد برودة، التي باتت قريبة في النصف الشمالي من الكرة الأرضية، يتعرض الأشخاص لخطر أكبر للإصابة بالعدوى لأنهم يقضون وقتاً أطول في أماكن مغلقة.

وبحسب المنظمة الأممية تزداد حصيلة الوفيات بسبب فيروس كورونا مجدداً في الشرق الأوسط وآسيا، فيما تشهد أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا ارتفاعاً في حالات النقل إلى المستشفى بسبب كوفيد- 19.

ويُذكر أن منظمة الصحة العالمية ، سجلت 42 حالة على مستوى العالم في 11 دولة من سلالة “بي إيه. 2 86” الجديدة المعروفة باسم بيرولا، التي ترصدها المنظمة منذ منتصف أغسطس.