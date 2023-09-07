أكد عبد الحق بنشيخة، مدرب اتحاد العاصمة الجزائري، ثقته في مستوى فريقه عندما يلاقي فريق النادي الأهلي المصري في مباراة كأس السوبر الأفريقية 2023.

وقال إنه لن يخشى الأهلي عندما يلتقي الفريقان في مباراة كأس السوبر الأفريقية لكرة القدم في 15 سبتمبر الحالي في الطائف.

وأضاف :”المواجهة ستكون استعراضية من جهة ومن جهة أخرى تسويقية للكرة الجزائرية خاصة والأفريقية عامة، لن أتحدث عن الأهلي وتتويجاته الكثيرة احتراما له وللشعب المصري ولكن نحن اتحاد العاصمة وسنفرض أنفسنا في مواجهة السوبر”.

يذكر أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم أعلن في أواخر أغسطس الماضي إقامة كأس السوبر الأفريقية 2023 في مدينة الطائف.