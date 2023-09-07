استقبل سوق السيارات في المملكة سيارة باترول موديل 2023، والتي تتوفر بالعديد من الفئات والتجهيزات.

وتمتلك السيارة محرك سداسي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 4000 سي سي، يتمكن من انتاج قوة قدرها 275 حصانا، و 395 نيوتن/متر من عزم الدوران، متصل بناقل سرعات أوتوماتيكي بتقنية الجر الكلي للعجلات.

كما يمكن أن تأتي بمحرك اخر بقوة 400 حصانا، و 560 نيوتن/متر من عزم الدوران، سعة 5600 سي سي، 8 سلندر، أو بمحرك للفئة عالية التجهيز من النسخة نيسمو، والتي تعتمد على محرك سعة 5600 سي سي، بقوة اجمالية قدرها 428 حصانا،

ويبلغ أسعار السيارة من الفئة الأولى حتى الفئة التاسعة 209,999 ريالا، و242,399 ريالا، و261,599 ريالا، و268,499 ريالا، و288,299 ريالا، و290,899 ريالا، و319,199 ريالا، و377,499 ريالا، و 411,199 ريالا.