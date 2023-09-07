أكد وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، أن تقرير صندوق النقد الدولي، يشير إلى التحول في قطاع الإسكان والنجاح المحقق في رفع نسبة تملك المساكن في المملكة.

وقال الحقيل: “وذلك يعكس دعم القيادة المتواصل والأثر الكبير لرؤية السعودية 2030 في الوصول إلى المستهدفات التنموية، والنتائج الإيجابية في منظومة الإسكان”.

وكان صندوق النقد الدولي، قال أمس الأربعاء، إن آفاق الاقتصاد السعودي تبدو إيجابية في ظل التوقعات باستمرار قوة زخم نمو إجمالي الناتج المحلي غير النفطي للمملكة، وذلك على الرغم من الغموض الذي يكتنف البيئة الخارجية.