حظت قصة عائلة من سريلانكا عاشت في المملكة منذ 44 عاما ويتحدثون اللهجة السعودية بطلاقة تفاعلا كبيراً.

وقالت «فاطمة» من أحد أفراد العائلة بأن والدتها انتقلت إلى العمل في السعودية كمساعدة في منزل إحدى العائلات وبعدها أنتقل والدها إلى هناك واستقروا.

وأضافت «فاطمة» بأن والدتها أنجبتها هى وشقيقها وشقيقتها داخل المملكة، وظلت تعيش داخل المملكة حتى أصبح عمرها 35 عاما.

وتابعت «فاطمة» بأنه بعد وفاة صاحب المنزل الذي كانت تعمل والدتها بداخله اضطروا إلى الإنتقال إلى سريلانكا بسبب انتهاء الكفالة.

واستكملت «فاطمة» بأنها تحب السعودية هى وعائلتها ويفضلون العيش فيها بدلا من سريلانكا لأنهم لا يتأقلمون على العادات السريلانكية المختلفة، كما يواجهوا صعوبة في الوظائف والصداقات.