أوضح الدكتور فهد الخضيري عالم أبحاث المسرطنات ، عن نسبة احتياج الجسم للفيتامينات والمكملات الغذائية لمرضى السرطان.

وقال الخضيري ، يحتاج جسم الشخص العادي إلى جرام واحد فقط من الفيتامينات يوميًا سواء عن طريق الفواكه أو المكملات الغذائيه ، وفقًا لحديثه مع قناة «العربية» .

وأكد أن فيتامين E ، يعد من أخطر الفيتامينات إذا زادت نسبته لمرضى السرطان أو من عندهم قابلية للإصابة بالمرض ، مشيرًا إلى أن في بعض الدراسات كان بيتم حقن المريض 10 جرام حتى تساعده هذه النسبة على تثبيت الجزئيات الحرة .

وتابع أن الدراسة السويدية ، هي امتداد لدراسات آخرى ، كانت تعتقد أن ضخ مضادات الأكسدة سيمنع الجزيئات الحرة وبالتالي تقليل نمو الأنسجة السرطانية ، مضيفًا أن مع زيادة ضخ مضادات الأكسدة أعلى من حاجة الجسم خاصة فيتامين E و C ، أدى إلى زيادة أنشطة الجينات المسؤولة عن ضخ الدم إلى الأنسجة السرطانية ، وبالتالي زيادة نمو أنسجة سرطانية جديدة .

وختم حديثه عن موعد أخذ الفيتامينات والمكملات الغذائية ، حيث أكد على أنها تؤخذ مع وجبة الإفطار أو كبديل لها ، محذراً من أخذها قبل النوم .

#نشرة_الرابعة | عالم أبحاث المسرطنات د. فهد الخضيري يحذر من تناول #المكملات_الغذائية قبل النوم لما تسببه من مضاعفات على الجسم@DrAlkhodairy pic.twitter.com/skmne7lzQQ — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) September 6, 2023

#نشرة_الرابعة | عالم أبحاث المسرطنات د. فهد الخضيري: الدراسة السويدية حول الفيتامينات تخص المصابين بالسرطان أو ممن لديهم قابلية للإصابة به@DrAlkhodairy pic.twitter.com/zfY5Eno1Wr — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) September 6, 2023