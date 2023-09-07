تأثرت عائلة الشاعر الراحل كريم العراقي لحظة رؤيتهم للفنان كاظم الساهر.

وكان الفنان قد حرص على تقديم تعازيه لأسرة الشاعر الراحل، وعندما شاهدوه انهمرت دموعهم.

وتأثر كاظم الساهر بذلك وظهرت على ملامحه الحزن، وحاول مواساتهم.