كشفت الهيئة العامة للإحصاء عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) عن فتح التوظيف (رجال / نساء) بعدة مناطق بالمملكة (الرياض، المدينة المنورة، حائل، تبوك، الجوف، القصيم، عسير).
وأوضحت الهيئة أن الوظائف المطلوبة هي:
1- مسؤول أول جمع البيانات:
– مكان العمل (القصيم، الجوف).
– درجة بكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال / الإحصاء) أو ما يعادله.
– سنتان فأكثر من الخبرة في مجال جمع البيانات.
2- منسق أول دعم إداري:
– مكان العمل (تبوك).
– دبلوم فني في الشؤون الإدارية أو ما يعادله.
– سنتان فأكثر من الخبرة في مجال اتصالات الشؤون الإدارية.
3- مسؤول جمع البيانات:
– مكان العمل (عسير).
– درجة بكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال / الإحصاء) أو ما يعادله.
– لا يشترط وجود خبرة سابقة.
4- كبير مسؤولي جمع البيانات:
– مكان العمل (الجوف).
– درجة بكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال / الإحصاء) أو ما يعادله.
– خبرة سابقة.
5- كبير منسقي دعم إداري:
– مكان العمل (المدينة المنورة).
– دبلوم فني في الشؤون الإدارية أو ما يعادله.
– 4 سنوات فأكثر من الخبرة في مجال اتصالات الشؤون الإدارية.
6- محلل بيانات:
– مكان العمل (الرياض).
– درجة بكالوريوس في البيانات الضخمة والتحليلات أو ما يعادله.
– بدون خبرة أو ما يصل إلى سنتين من الخبرة في مجال علوم البيانات.
7- سكرتير:
– مكان العمل (الرياض).
– درجة بكالوريوس في الشؤون الإدارية أو ما يعادله.
– لا تشترط وجود خبرة سابق.
موعد التقديم:
– التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الأربعاء بتاريخ 1445/02/21هـ الموافق 2023/09/06م.
طريقة التقديم:
– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي:هنا
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