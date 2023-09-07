كشفت الهيئة العامة للإحصاء عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) عن فتح التوظيف (رجال / نساء) بعدة مناطق بالمملكة (الرياض، المدينة المنورة، حائل، تبوك، الجوف، القصيم، عسير).

وأوضحت الهيئة أن الوظائف المطلوبة هي:

1- مسؤول أول جمع البيانات:

– مكان العمل (القصيم، الجوف).

– درجة بكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال / الإحصاء) أو ما يعادله.

– سنتان فأكثر من الخبرة في مجال جمع البيانات.

2- منسق أول دعم إداري:

– مكان العمل (تبوك).

– دبلوم فني في الشؤون الإدارية أو ما يعادله.

– سنتان فأكثر من الخبرة في مجال اتصالات الشؤون الإدارية.

3- مسؤول جمع البيانات:

– مكان العمل (عسير).

– درجة بكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال / الإحصاء) أو ما يعادله.

– لا يشترط وجود خبرة سابقة.

4- كبير مسؤولي جمع البيانات:

– مكان العمل (الجوف).

– درجة بكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال / الإحصاء) أو ما يعادله.

– خبرة سابقة.

5- كبير منسقي دعم إداري:

– مكان العمل (المدينة المنورة).

– دبلوم فني في الشؤون الإدارية أو ما يعادله.

– 4 سنوات فأكثر من الخبرة في مجال اتصالات الشؤون الإدارية.

6- محلل بيانات:

– مكان العمل (الرياض).

– درجة بكالوريوس في البيانات الضخمة والتحليلات أو ما يعادله.

– بدون خبرة أو ما يصل إلى سنتين من الخبرة في مجال علوم البيانات.

7- سكرتير:

– مكان العمل (الرياض).

– درجة بكالوريوس في الشؤون الإدارية أو ما يعادله.

– لا تشترط وجود خبرة سابق.

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الأربعاء بتاريخ 1445/02/21هـ الموافق 2023/09/06م.

طريقة التقديم:

– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي:هنا